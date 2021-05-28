لبنان

إحالة رامي عليق موقوفاً أمام قاضي التحقيق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2021 | 12:18
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بعد التحقيق من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ولمدة ثلاث ساعات  مع المحامي رامي عليق، في جلسة صاخبة إنتهت بإصدار قرار بإحالته موقوفاً الى قاضي التحقيق الأول  في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بواسطة النيابة العامة.
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رامي عليق

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