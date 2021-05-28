لبنان

بخاري التقى الراعي: لتغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصلحة فردية تحول دون الحلول الناجعة

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:48
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وجرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية.

وتمنى السفير بخاري "تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار"، مشددا على "دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات".

الراعي
وشدد البطريرك الراعي على "ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، متمنيا "اعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية".

وفي هذا الإطار، اكد السفير بخاري انه "يتم العمل على تذليل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار"، آملا "أن يحصل هذا الأمر سريعا".
 
وبعد اللقاء غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر قائلاً: "تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي اليوم حيث تتجلى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني".
 
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