نقل جثة إلى مستشفى سيدة لبنان.. ماذا حصل على اوتوستراد غزير اليوم؟

نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم جثة رجل من التابعية السورية من اوتوستراد غزير-كسروان، إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.