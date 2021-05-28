لبنان

نقل جثة إلى مستشفى سيدة لبنان.. ماذا حصل على اوتوستراد غزير اليوم؟

Lebanon 24
28-05-2021 | 13:12
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نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم جثة رجل من التابعية السورية من اوتوستراد غزير-كسروان، إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية. 
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
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جثة

غزير

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