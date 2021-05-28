قائد الجيش استقبل مساعد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Curt A. RENCHAW بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا، اللذين سيحضران الجزء الأخير من التمرين المشترك Resolute Union 2021 بين وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، كما تمّ البحث في تعزيز علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.