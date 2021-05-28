بهية الحريري تطلع مخاتير صيدا على خدمات "مستوصف الحريري الطبي الإجتماعي"



ضمن اجتماعاتها التشاورية الدورية معهم عقدت النائب بهية الحريري لقاءً تشاورياً مع وفد من رابطة مخاتير صيدا في "مستوصف الحريري الطبي الاجتماعي" التابع لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في محلة رجال الأربعين في صيدا القديمة ، تخلله عرض للخدمات الطبية التي يقدمها المستوصف للسكان المحليين وذلك بهدف تعزيز التشارك المجتمعي حول دور المستوصف تجاه المدينة وتنوع خدماته الصحية .

وعن الهدف من اللقاء مع المخاتير اليوم في مستوصف الحريري الطبي اشارت الحريري الى انه يأتي في اطار متابعة عملية التشاور معهم حول شؤون وأوضاع المدينة وفي نفس الوقت لإطلاعهم على التطور الذي حصل في عمل هذا المستوصف ليكمل رسالته في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع المحيط ومجتمع المدينة بكل تنوعه ، وللتأكيد بشكل عملي على مفهوم الشراكة المجتمعية حول دور هذا المستوصف عبر تعريف المجتمع من خلال المخاتير وبحكم احتكاكهم اليومي مع الناس ، بما يقدمه من خدمات صحية وبما يعمل عليه من تحديث وتنوع في هذه الخدمات بشكل يواكب كل جديد في مجال الرعاية الصحية الأولية والدائمة ويلبي ولو جزءاً من احتياجات الناس في المدينة القديمة ومحيطها على الصعيد الطبي والصحي والاجتماعي .

ورأت الحريري أن لا شيء يتقدم على الصحة وان من حق الناس الحصول على الرعاية الصحية المجانية ، معتبرة اننا امام مرحلة بالغة الصعوبة تحتاج للتعاون بين جميع مكونات المدينة وقطاعاتها .وثالت " صيدا فيها الكثير من الكفاءات والطاقات ، والتشبيك فيما بينها يصب في خدمة المدينة بحيث تستفيد مما يحققه ابناؤها في العديد من المجالات ومنها المجال الطبي والصحي وهناك الكثير من قصص النجاح والتميز الصيداوية التي تسجل على هذا الصعيد .

عرض عن خدمات المستوصف