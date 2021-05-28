في عيده ال 62... غائب وحزين

يحتفل اليوم تلفزيون لبنان بالعيد ال 62 على تأسيسه، وتأتي الذكرى في هذه السنة على غرار السنوات الاخيرة صامتة وخالية من اي شكل من اشكال الاحتفال او الابتهاج، فقد يكون من الطبيعي الا تظهر ملامح الاحتفال على تلفزيون الوطن والبلاد تمر بمرحلة داكنة وسوداوية، لكن ما هو غير طبيعي، ان يستمر الفراغ الاداري في شركة تلفزيون لبنان منذ وفاة مديره العام السابق ابراهيم الخوري، اذ ان الحكومة اقدمت حينها على تعيين طلال المقدسي حارسا قضائيا ومن ثم اوقفت تعيينه، ليستمر التلفزيون دون رأس يخطط لعمله ولكيفية استمراره.وفي ظل الشغور الاداري، الذي يراكم المشاكل داخل أروقة الشاشة الأم، يبدو ان أصحاب القرار لا يعيرون اي اهتمام لحال شركة تلفزيون لبنان وموظفيها ومتعاقديها، لابل بات الحديث عن اي تعيينات في تلفزيون لبنان أكثر تعقيدا لاسيما بعد تصاعد حدة الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اللذين أوقعا التلفزيون ضحية لخلافاتهما ورغبتهما بالمحصاصة والامساك بموقع القرار ليس في تلفزيون لبنان وحسب، انما في كل الادارات والتعيينات.فهل سيكتب لتلفزيون لبنان ان يعيش الفراغ الاداري الى ما لانهاية وهل سيتمكن من الاستمرار في ظل هذا الفراغ؟