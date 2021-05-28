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لبنان
حنكش: ثورة 17 تشرين ستُستكمل بأول استحقاق انتخابي
Lebanon 24
28-05-2021
|
07:50
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استكمالاً لجولته في الولايات المتحدة الأمريكية شارك رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش في عشاء تكريمي أقامه قسم هيوستن على شرفه بحضور كاهن رعية الأربعين شاهد للروم الأرثوذكس الأب جوزف جريجي، شيخ عقل الطائفة الدرزية في هيوستن مصطفى مكاري، مستشار الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية جو راشد، منسق الولايات المتحدة الأمريكية في الحزب أسعد رحال، رئيس قسم هيوستن سالم قبرصلي وحشد من الفعاليات ورجال الأعمال الناجحين ومناصري الحزب وأبناء الجالية اللبنانية في الولاية.
حنكش أشار في كلمته الى أن الأزمات في لبنان تطال جميع اللبنانيين بمعزل عن الطائفة التي ينتمون اليها كما أن البطالة والجوع تطال كل مواطن لبناني الا أن بعض الأحزاب تدعي الدفاع عن حقوق طوائفها وتخوض معارك وهمية وتزل اللبنايين يومياً بحصص غذائية بعد أن سطوت على ودائعهم وأرزاقهم وهددت معيشتهم وساهمت في انهيار الدولة.
وشدد حنكش على أن ثورة الشعب اللبناني التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019 والتي حطمت الحواجز بين اللبنانيين وأنهت مفهوم تأليه الزعماء لم تنته وتستكمل في أول استحقاق انتخابي بعد أقل من سنة وجميعنا مدعويين للمشاركة فيه عبر الاقتراع لأشخاص قادرين على بناء لبنان الجديد ومحاسبة من اعتدى على السيادة اللبنانية ومن أوصل الوطن الى الانهيار عبر عقد الصفقات ومخالفة القوانين.
أخيراً شكر حنكش القيمين على الحفل قائلاً "لا خوف على لبنان بوجود مقيمين ومغتربين مناضلين في سبيل بناء دولة قوية ولقاء المغتربين والاستماع الى مسيراتهم الناجحة يدفعنا لاستكمال المواجهة الصعبة التي نخوضها في لبنان وعدم الاستسلام".
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