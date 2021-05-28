حريق داخل غابات بلدة "عين يعقوب" العكارية

إندلع حريق في بلدة عين يعقوب، داخل غاباتها المليئة بأشجار الصنوبر في عكّار، وتمكن شبان البلدة بالتسنيق مع رئيس البلدية من إخماد النيران و تبريد الأرض منعاً من تجددها.



وتجدر الإشارة إلى أن الطقس في منطقة الجومة، غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكوّن ضباب على المرتفعات مما يدلّ على أن الحرائق التي تحدث في هكذا اوقات مفتعلة من قبل المواطنين للإفادة منها.