لبنان

الأب بشارة الخوري رئيسا لجامعة سيدة اللويزة... وهذه مواعيد التهاني

Lebanon 24
28-05-2021 | 07:54
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لمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة سيّدة اللويزة، يتقبل الأب بشارة الخوري ر.م.م. مع الهيئة الإدارية الجديدة التهاني وذلك يوم الجمعة 4 حزيران 2021  من الساعة 10:00 ق.ظ.  حتى 1:00 ب.ظ.  
ويوم السبت ٥ حزيران 2021 من الساعة 10:00 ق.ظ. حتى 1:00 ب.ظ، 
ومن الساعة 3:00 ب.ظ. حتى 7:00 مساءً
 
وذلك في حرم الجامعة الرئيسي – زوق مصبح.
 
وكان قد صدر عن جامعة سيدة اللويزة في 25 ايار البيان التالي:
 
"عيّن المجلس الأعلى لجامعة سيدة اللويزة المؤلّف من الرئيس العام والآباء المدبّرين للرهبانيّة المارونيّة المريميّة، وبموافقة مجلس الأمناء، الأب بشارة الخوري ر.م.م. رئيسًا لجامعة سيّدة اللويزة خلفًا للأب بيار نجم ر.م.م.
تشكر جامعة سيّدة اللويزة الأب نجم على مجمل الجهود الدؤوبة التي قام بها، في الحفاظ على هذا المستوى من التميّز، ودخول الجامعة بثبات إلى نادي الجامعات العالمية؛ وتتمنى له كلّ التوفيق في مسيرته الجديدة كرئيس عام للرهبانيّة المارونيّة المارونيّة وكرئيس المجلس الأعلى للجامعة.
التمنيات موصولة للأب بشارة الخوري للإرتقاء في مسؤوليته الجديدة، هو الذي كانت بصماته جليّة في الجامعة على مدار اثنتي عشرة سنة إن من خلال مكتب شؤون الطلاب، أو من خلال إنجازات عديدة في مكتب الشؤون المالية حيث ساهم بشكل فعال في تحقيق مشاريع عمرانيّة كثيرة ضمن نطاق الخطة التوسّعية والمتطورة للجامعة.
الأب الخوري حائز على شهادة دكتوراة من جامعة ديجون في العلوم الإقتصادية بعنوان الإقتصاد الإجتماعي في لبنان، إلى جانب دراسات عليا في العلوم الإجتماعية والإقتصادية من المعهد الكاثوليكي – باريس، ودرجة تخصصية في إدارة المؤسسات التعليمية ودور المدارس الكاثوليكية في الوضع الراهن في لبنان، إضافة إلى ماجيستير في اللاهوت من كلية اللاهوت في جامعة أنجيه الكاثوليكية – فرنسا.
ستتابع جامعة سيّدة اللويزة مشروعها الأكاديمي، الذي يضع نُصبَ أعينه تثقيف الإنسان، وعقله وروحه.
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