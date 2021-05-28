بري بحث وعكر الاوضاع العامة في البلاد

استقبل رئيس بري مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر حيث جرى بحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والامنية.كما استقبل الرئيس بري مدير عام إدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي ونجل النائب الراحل جان عبيد سليمان جان عبيد.