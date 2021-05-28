في أحد المراكز الامنية... أصيب بوعكة صحية وفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه حصل تضارب بالايدي بين كل من الشاب "خالد عجاج" وشقيقه وشقيقين اخرين من الـ "ع " بسبب خلاف على عقار في بلدة عدوس البقاعية، ولدى لجوء الطرفين الى احد المراكز الامنية للادعاء، اصيب خالد عجاج بوعكة صحية سرعان ما توفي على اثرها.