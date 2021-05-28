لبنان

في أحد المراكز الامنية... أصيب بوعكة صحية وفارق الحياة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2021 | 15:11
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 أفادت مندوبة "لبنان 24" انه حصل تضارب بالايدي بين كل من الشاب "خالد عجاج" وشقيقه وشقيقين اخرين من الـ "ع " بسبب خلاف على عقار في بلدة عدوس البقاعية،  ولدى لجوء الطرفين الى احد المراكز الامنية للادعاء، اصيب خالد عجاج بوعكة صحية سرعان ما توفي على اثرها.
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خالد عجاج

عدوس

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