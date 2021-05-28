لبنان

رئيس المركز التربوي زار دياب وأطلعه على خطة تطوير المناهج وتحديثها

Lebanon 24
28-05-2021 | 15:32
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زار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الكبير، ووضعه في تفاصيل خطة المركز التربوي لتطوير المناهج التربوية وتحديثها وعصرنتها ورقمنتها، لتلبي عصر التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل الجديدة وتؤدي إلى إعداد المتعلمين بحسب الملامح الوطنية والعلمية والثقافية التي نتطلع إليها.

وعبر الرئيس دياب عن "الاهتمام الكبير الذي يوليه للتربية ولورشة تحديث المناهج التربوية، لما لها من تأثير إيجابي في النهوض بالموارد البشرية اللبنانية، وأعطى توجيهاته لرئيس المركز التربوي،انطلاقا من رؤيته لمستقبل التربية ومن خبرته الطويلة كوزير سابق للتربية وكأستاذ جامعي وخبير في تطوير المؤسسات التربوية والجامعية".
 
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