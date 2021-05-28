لبنان

توصيات جديدة للجنة كورونا... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
28-05-2021 | 08:33
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أصدرت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصيات جديدة بعد اجتماعها يوم امس.

ومن بين التوصيات، تم تعديل توقيت فتح المجمعات التجارية لغاية الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً وإعادة فتح مراكز التسلية للتوقيت ذاته بنسبة 50% من قدرتها الاستعابية مع التقيّد بكافة التدابير.

كذلك، سُمح بإقامة كافة المناسبات ضمن المساحات المفتوحة والمقفلة على ان لا يتخطى عدد الحضور 250 شخصا و% من قدرتها الاستعابية مع وجوب تسجيل المناسبة على منصة IMPACT.
 
 
 
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