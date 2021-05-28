صوت غريب في الاوزاعي... ما القصة؟ (صورة)

سمع صوت قوي وغريب في منطقة الاوزاعي، تبيّن انه ناتج عن انفجار اطار احدى شاحنات مؤسسة "فاعور"، مما ادى الى اصابة عامل سوري تم نقله إلى مستشفى الرسول الاعظم عبر الصليب الاحمر اللبناني بحالة حرجة.