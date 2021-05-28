لبنان

الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين عكر وفهمي

Lebanon 24
28-05-2021 | 08:48
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عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إجتماعاً في مقر وزارة الخارجية بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية السيد هاني الشميطلي، والمدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، ومديرعام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية السيدة فاتن يونس، والمدير العام بالتصرف في وزارة الخارجية السيد جوزيف نصير. 
الإجتماع بحث في التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي للعام 2022 والذي سيجري للمغتربين في الخارج، ومراحل تنفيذ الإنتخابات إضافة الى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الإنتخابات الماضية، مع الأخذ بعين الإعتبار إنتخاب 6 نواب سيمثلون المغتربين.
 كما تم إتخاذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية مؤلفة من الوزيرين زينة عكر ومحمد فهمي والأمين العام لوزارة الخارجية السيد هاني الشميطلي، والمدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية السيدة فاتن يونس، على أن تستعين اللجنة لاحقاً بمن تراه مناسباً، وجرى الإتفاق على عقد إجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف.
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