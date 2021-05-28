لبنان

اللواء عثمان استقبل نجل قنصل لبنان في بوسطن على رأس وفد

Lebanon 24
28-05-2021 | 09:42
A-
A+
Doc-P-827832-637578170230906481.jpg
Doc-P-827832-637578170230906481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 28/05/2021 في مكتبه بثكنة المقر العام نجل قنصل لبنان في بوسطن الأستاذ شارل إبراهيم حنّا على رأس وفدٍ، في زيارة جرى خلالها تكريمه لتقديمه مساعدات لقوى الأمن الداخلي في هذه الفترة الدقيقة التّي تمرّ بها البلاد. وبهذه المناسبة، قدم له اللواء عثمان ميداليّة قوى الأمن الدّاخلي تقديرًا لجهوده وروحه الوطنيّة، ولدعمه مؤسسّة قوى الأمن لما لها من دور حيوي وحسّاس في هذه المرحلة. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-05-28
21:58 | 2021-05-28
21:37 | 2021-05-28
21:35 | 2021-05-28
21:33 | 2021-05-28
21:31 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website