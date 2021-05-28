اللواء عثمان استقبل نجل قنصل لبنان في بوسطن على رأس وفد

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 28/05/2021 في مكتبه بثكنة المقر العام نجل قنصل لبنان في بوسطن الأستاذ شارل إبراهيم حنّا على رأس وفدٍ، في زيارة جرى خلالها تكريمه لتقديمه مساعدات لقوى الأمن الداخلي في هذه الفترة الدقيقة التّي تمرّ بها البلاد. وبهذه المناسبة، قدم له اللواء عثمان ميداليّة قوى الأمن الدّاخلي تقديرًا لجهوده وروحه الوطنيّة، ولدعمه مؤسسّة قوى الأمن لما لها من دور حيوي وحسّاس في هذه المرحلة.