22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
محوّل الكهرباء في القلمون بدون ابواب... وهذا هو السبب
Lebanon 24
28-05-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقدم مجهولون على سرقة الابواب الحديدية التابعة لمحوّل الكهرباء في منطقة القلمون، وفروا الى جهة مجهولة.
مواضيع ذات صلة
المتهم في ملف بواخر الكهرباء رالف فيصل يتواجد في لندن (الجديد)
Lebanon 24
المتهم في ملف بواخر الكهرباء رالف فيصل يتواجد في لندن (الجديد)
29/05/2021 06:02:59
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل فني بشبكة أوجيرو في القلمون
Lebanon 24
عطل فني بشبكة أوجيرو في القلمون
29/05/2021 06:02:59
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في مرفأ بيروت كلياً وارد في أي لحظة.. والمواد الغذائية معرضة للتلف
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في مرفأ بيروت كلياً وارد في أي لحظة.. والمواد الغذائية معرضة للتلف
29/05/2021 06:02:59
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تهدّد اللبنانيين.. لا مازوت و "مولدات الكهرباء" قد تنطفئ
Lebanon 24
أزمة تهدّد اللبنانيين.. لا مازوت و "مولدات الكهرباء" قد تنطفئ
29/05/2021 06:02:59
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القلمون
الكهرباء
تابع
الأكثر قراءة
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
Lebanon 24
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
23:13 | 2021-05-27
27/05/2021 11:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
02:00 | 2021-05-28
28/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريباً جداً
Lebanon 24
توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريباً جداً
02:45 | 2021-05-28
28/05/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
11:15 | 2021-05-28
28/05/2021 11:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابيات حكومية على لائحة الانتظار... والعين على الحريري
Lebanon 24
إيجابيات حكومية على لائحة الانتظار... والعين على الحريري
04:00 | 2021-05-28
28/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-05-28
جولة الصباح الاخبارية: عودة الحريري تسرع المشاورات الحكومية... الاسبوع المقبل حاسم
21:58 | 2021-05-28
40 الف ليرة عن كل كيلوغرام
21:37 | 2021-05-28
لا حضور
21:35 | 2021-05-28
تكليف ومساعدات؟
21:33 | 2021-05-28
معتكف حاضر
21:31 | 2021-05-28
تنسيق جبلي
فيديو
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
Lebanon 24
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
08:39 | 2021-05-28
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
08:00 | 2021-05-28
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي".. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي".. ماذا حصل؟ (فيديو)
07:25 | 2021-05-28
29/05/2021 06:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact