لبنان

محوّل الكهرباء في القلمون بدون ابواب... وهذا هو السبب

Lebanon 24
28-05-2021 | 09:00
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اقدم مجهولون على سرقة الابواب الحديدية التابعة لمحوّل الكهرباء في منطقة القلمون، وفروا الى جهة مجهولة.
 
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القلمون

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