توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه يوثق لحظة قيام مجموعة من الشبان السوريين بمهاجمة محل لبيع الخضار في منطقة جل الديب.

ووفقاً للفيديو، فقد دخل الشبان حاملين العصي، واعتدوا على المتجر وقاموا بتكسير محتوياته.

وذكرت المعلومات أن الاشكال وقع بين سوريين في ما بينهم، إذ أن مدير المتجر سوري الجنسية.

وحتى الآن، فإنه لم يصدر أي توضيح من أي جهاز أمني بشأن الواقعة وتفاصيلها وخلفياتها.