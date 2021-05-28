22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دبوسي: لإعادة تفعيل فندق معرض رشيد كرامي الدولي
Lebanon 24
28-05-2021
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، "تمنى فيه حث إدارة المناقصات العامة، على إنجاز دفاتر الشروط الملائمة للفندق التابع الى مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي، في أقرب وقت ممكن، والشروع بإستدراج العروض اللازمة لإعادة تفعيل دور هذا المرفق العام".
وجاء في الكتاب: "لما كانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، ومن خلال دورها في تنمية وتطوير القطاعات الانتاجية وتحفيز وتنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة الشمال، ولما كان هذا النشاط يرتب ضرورة توفر مجموعة من الفنادق الفخمة في مدينة طرابلس، خاصة بجوار مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي، ولما كانت الدولة اللبنانية خلال شهر آب 2019 قد استرجعت فندق ال Quality In التابع لإدارة معرض رشيد كرامي الدولي والذي هو ضمن سلطة وصاية وزارتكم الموقرة، ولما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أحالت منذ فترة ملف طلب إعداد دفاتر شروط بمواصفات عالمية لكي تقوم شركة متخصصة بالفنادق بصيانته واستثماره وتشغيله من جديد، إلى إدارة المناقصات العامة، حيث ما زال هذا الطلب محفوظا في الإدارة المذكورة لغاية تاريخه.
لذلك، ولما نعهده في معاليكم من غيرة واهتمام لتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية على الصعيد الوطني، فإننا نتمنى على معاليكم حث إدارة المناقصات العامة لإنجاز دفاتر الشروط الملائمة في اقرب وقت ممكن والشروع بإستدراج العروض اللازمة لإعادة تفعيل دور هذا المرفق العام، شاكرين لكم جهودكم واهتمامكم".
تابع
الأكثر قراءة
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
Lebanon 24
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
23:13 | 2021-05-27
27/05/2021 11:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
02:00 | 2021-05-28
28/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريباً جداً
Lebanon 24
توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريباً جداً
02:45 | 2021-05-28
28/05/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
11:15 | 2021-05-28
28/05/2021 11:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابيات حكومية على لائحة الانتظار... والعين على الحريري
Lebanon 24
إيجابيات حكومية على لائحة الانتظار... والعين على الحريري
04:00 | 2021-05-28
28/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-05-28
جولة الصباح الاخبارية: عودة الحريري تسرع المشاورات الحكومية... الاسبوع المقبل حاسم
21:58 | 2021-05-28
40 الف ليرة عن كل كيلوغرام
21:37 | 2021-05-28
لا حضور
21:35 | 2021-05-28
تكليف ومساعدات؟
21:33 | 2021-05-28
معتكف حاضر
21:31 | 2021-05-28
تنسيق جبلي
فيديو
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
Lebanon 24
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
08:39 | 2021-05-28
29/05/2021 06:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
08:00 | 2021-05-28
29/05/2021 06:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي".. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي".. ماذا حصل؟ (فيديو)
07:25 | 2021-05-28
29/05/2021 06:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact