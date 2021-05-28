لبنان

في عكار.. توقيف 3 سوريين يبيعيون أغناماً مسروقة

Lebanon 24
28-05-2021 | 11:35
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 25/5/2021، أوقفت مفرزه حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية 3 أشخاص من التابعية السورية وهم: م. ح. (مواليد عام 1983) - خ. ك. (مواليد عام 1993) - ع. ب. (مواليد عام 2000)، وذلك أثناء قيامهم ببيع 9 رؤوس أغنام مسروقة في بلدة تل معيان/عكار على متن فان نوع "تويوتا"، وذلك بعد رصدهم.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وبأنهم سرقوا الأغنام من محلة عيون السيمان وهي عائدة للمدعو (أ. أ.)، وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم".
 
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