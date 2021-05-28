لبنان

بري و "حزب الله" يهنئان الأسد بمناسبة اعادة انتخابه رئيساً لسوريا

Lebanon 24
28-05-2021 | 12:36
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أبرق دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً الرئيس السوري بشار الاسد بانتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية رئاسية جديدة.
 
وجاء في نص البرقية التالي: "السيد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد المحترم. يسعدني بمناسبة إعادة الشعب العربي السوري الشقيق، تجديد ثقته الواسعة بكم رئيساً للجمهورية العربية السورية بأن أتوجه من سيادتكم بأحر التهاني وأصدق الامنيات لكم بالتوفيق والسداد لقيادة سوريا جيشاً وشعباً ومؤسسات نحو مزيد من المنعة والقوة والوحدة والإستقرار".
 
إلى ذلك، تقدم "حزب الله" في بيان، بـ"أحر التهاني وأصدق التبريكات من ‏الأسد ومن الشعب السوري الشقيق، بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية لولاية دستورية جديدة، بعد عملية انتخابية كبيرة كانت بمثابة استفتاء ‏شعبي وسياسي واسع النطاق، عبر عنه الإقبال الكثيف غير المسبوق على صناديق ‏الاقتراع وفي التظاهرات التي عمت البلاد قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية التي ‏تحولت الى عرس وطني كبير على امتداد الأراضي السورية المحررة من براثن ‏الاحتلال والإرهاب".

وأضاف البيان: "لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع، بعدما اثبتوا ذلك مراراً وتكراراً، بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث، بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والارهاب".

وختم: " واننا نأمل ان تشكل كل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا الى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وان تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار وان تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الاعمار ‏وعودة النازحين، وان تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال والارهاب".
 
 
 
 

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