لبنان

عبر القوات الإيطالية.. الجيش يتلقى تدريبات على أساليب القتال العسكري

Lebanon 24
28-05-2021 | 12:51
A-
A+
Doc-P-827886-637578284902765859.jpg
Doc-P-827886-637578284902765859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت البعثة العسكرية الايطالية الثنائية "MIBIL" في بيان، انه "في سياق مشروع القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA)، تدرب القوات الإيطالية التابعة للبعثة العسكرية الايطالية الثنائية، الجيش اللبناني على أسلوب القتال العسكري.

وبحسب البيان، سيبقى الضابط المعين من قبل القوات المسلحة اللبنانية، في إيطاليا لمدة 3 أسابيع بهدف تعلم كيفية تخطيط وتنظيم وإجراء التدريب على أسلوب القتال العسكري، ومشاركة الإجراءات التكتيكية وتبادل الخبرات التدريبية مع المدربين الإيطاليين.

وسيسمح هذا المشروع بتطوير كفاءات جديدة في لبنان نتيجة للجهود التآزرية للدفاع والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL).

وجرى استقبال ممثل القوات المسلحة اللبنانية لإنجاز مشروع "القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA)" الرائد رمزي ملاعب وهو خبير في مجال الرياضة القتالية في ثكنة "Gamerra" في بيزا، مقر مركز تدريب المظلات (CAPAR) لواء فولجور وحيث يتم تدريب مدربي MCM في الجيش الإيطالي.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-05-28
21:58 | 2021-05-28
21:37 | 2021-05-28
21:35 | 2021-05-28
21:33 | 2021-05-28
21:31 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website