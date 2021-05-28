عبر القوات الإيطالية.. الجيش يتلقى تدريبات على أساليب القتال العسكري

أعلنت البعثة العسكرية الايطالية الثنائية "MIBIL" في بيان، انه "في سياق مشروع القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA)، تدرب القوات الإيطالية التابعة للبعثة العسكرية الايطالية الثنائية، الجيش اللبناني على أسلوب القتال العسكري.وبحسب البيان، سيبقى الضابط المعين من قبل القوات المسلحة اللبنانية، في إيطاليا لمدة 3 أسابيع بهدف تعلم كيفية تخطيط وتنظيم وإجراء التدريب على أسلوب القتال العسكري، ومشاركة الإجراءات التكتيكية وتبادل الخبرات التدريبية مع المدربين الإيطاليين.وسيسمح هذا المشروع بتطوير كفاءات جديدة في لبنان نتيجة للجهود التآزرية للدفاع والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL).وجرى استقبال ممثل القوات المسلحة اللبنانية لإنجاز مشروع "القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA)" الرائد رمزي ملاعب وهو خبير في مجال الرياضة القتالية في ثكنة "Gamerra" في بيزا، مقر مركز تدريب المظلات (CAPAR) لواء فولجور وحيث يتم تدريب مدربي MCM في الجيش الإيطالي.