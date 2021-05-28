قائد الجيش: الجيش مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية لضبط الأمن وحماية الاستقرار

أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن الجيش مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية لضبط الأمن وحماية الاستقرار، وذلك رغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا.وفي ختام التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي استمر اثني عشر يوماً وشاركت فيه وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، نوّه العماد عون بمستوى التدريبات والمهارة التي تجلّت في أداء العسكرين.وشكر العماد عون الجيشين الأميركي والأردني على التعاون المشترك مع الجيش اللبناني موضحاً أن هذا التعاون قدم نتاج خبرات هذين الجيشين ومهارات عناصرهما الى جيشنا ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قدراته وإمكاناته. وإذ أشاد بالعلاقة المميزة التي تجمع الجيش اللبناني بالجيشين الأردني والأميركي، اعتبر أن التدريب هو عصب الجيوش.من جهتها ألقت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا كلمة أشادت فيها بالجيشين الأردني واللبناني مشيرة أن هذا التمرين المشترك هو الأكبر مع الجيش اللبناني إذ ينفذ للمرة الأولى بين 3 جيوش، وأعلنت عن تقديم 120 مليون دولار أميركي للمؤسسة العسكرية في مجال التدريب والوسائل الدفاعية، إضافة إلى تقديم 3 قوارب بحرية، و 59 مليون دولار أميركي لدعم قدرات الجيش في حماية الحدود وضبطها.بدوره أشاد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان السيد وليد الحديد بالعلاقات الاستراتيجية بين الجيوش العربية، شاكراً الولايات المتحدة الأميركية على دعمها المستمر لجهود السلام في المنطقة ومؤكداً أن الجيش اللبناني هو ضمانة للاستقرار والوحدة في لبنان.كذلك أشار مساعد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Curt A. RENCHAW إلى أن التمرين البحري يسعى إلى جعل البحار أكثر أماناً ويحمي حرية الملاحة والتجارة ويهدف إلى مواجهة الأزمات، مؤكداً على العلاقة المميزة التي تجمع الجيشين الأميركي واللبناني والمبنية على التعاون والتنسيق.وكان التمرين المشترك Resolute Union 2021 قد اختتم اليوم بمناورة حاكت دهم سفينة مختطفة والسيطرة عليها، ومهاجمة خلايا إرهابية في منطقتي حنوش وفيطرون.حضر المناورة قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان السيد وليد الحديد واللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ومساعد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Curt A. RENCHAWوعدد من الضباط.