اشكال يتطور الى اطلاق نار... هذا ما جرى في طرابلس

تطور اشكال على افضلية مرور بين سيارة بداخلها عنصرين في الجيش اللبناني وبيك اب يستقله شبان وذلك في منطقة البداوي - طرابلس، الى تدافع و تضارب بين الطرفين واطلاق نار اصيب خلالها احد العناصر و يدعى "ه.م" بطلق ناري في قدمه عن طريق الخطأ، ما استدعى نقله الى المستشفى الحكومي للمعالجة.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى مكان الحادث والعمل جاري على تعقب ملاحقة متسببي الاشكال.