شبان من القليعة ومرجعيون اعتصموا احتجاجا... ماذا يحصل؟

اعتصم عدد من شباب بلدات القليعة ومرجعيون احتجاجا على استمرار تصاعد النيران من مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت.وطالب المعتصمون بالتدخل الفوري للجهات الحكومية المعنية وبخاصة البلديات لاهماد النيران المندلعة فيه منذ اكثر من اربعين ساعة متواصلة.واشتكى شباب المنطقة من "الاثار السيئة للنيران على صحة الاطفال والمسنين حيث ادت الروائح الكريهة المنبعثة من مكب النفايات الى حالات اختناق لبعض المرضى وبخاصة مرضى الربو".