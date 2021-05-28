"أبو الموت" في قبضة القوى الأمنية... هذا ما جرى

ألقت دورية من فرع مخابرات الجنوب - مكتب صور، القبض مساء اليوم في بلدة جوبا على (أ. زيدان)، المعروف بـ "أبو الموت"، المطلوب بمذكرات توقيف عدة، ومنها اطلاق نار وخطف أشخاص قام بالاعتداء عليهم وتهديدهم وابتزازهم.وكان زيدان نشر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، (فيديو) لاحد ضحاياه يتباهى بأعماله، وقد سيق زيدان الى مكتب المخابرات للتحقيق معه.