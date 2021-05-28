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لبنان
وزيرة بارزة تثير ضجة في الوزارة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-05-2021
|
22:10
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علم ان وزيرة بارزة طلبت استقدام احد الكلاب البوليسية الى المقر الموقت للوزارة للقيام بعملية تفتيش خوفا من وجود اجهزة تنصت ، ما اثار ضجة في الوزارة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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