لبنان

وزيرة بارزة تثير ضجة في الوزارة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-05-2021 | 22:10
A-
A+
Doc-P-827916-637578367009253852.jpg
Doc-P-827916-637578367009253852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم ان وزيرة بارزة طلبت استقدام احد الكلاب البوليسية الى المقر الموقت للوزارة للقيام بعملية تفتيش خوفا من وجود اجهزة تنصت ، ما اثار ضجة في الوزارة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نائبة وزيرة الخارجية الإيطالية زارت وهبه: مستعدون للدعم شرط تأليف حكومة
lebanon 24
29/05/2021 06:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون الإدلاء بتفاصيل.. أردوغان يقيل وزيرة كبيرة في حكومته
lebanon 24
29/05/2021 06:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الاجتماع الذي دعت اليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بالوزارة على خلفية ما قامت به القاضية غادة عون امس
lebanon 24
29/05/2021 06:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة المهجرين: لتأليف حكومة تنقذ البلد في أسرع وقت
lebanon 24
29/05/2021 06:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

وزيرة

حكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-05-28
21:58 | 2021-05-28
21:37 | 2021-05-28
21:35 | 2021-05-28
21:33 | 2021-05-28
21:31 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website