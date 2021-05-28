لبنان

نائب "الاشتراكي" يغرّد عن "مرحلة الحسم".. هذا ما قاله

Lebanon 24
28-05-2021 | 22:13
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 غرد أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تصغر الخلافات السياسية وتهزل التجاذبات والإنقسامات وتصبح كلها دون جدوى لا بل تتحول الى مصيبة أمام هول المشاكل المتعاظمة للمواطن من دواء وكهرباء وإستشفاء ومحروقات وأزمات. إنها مرحلة الحسم، اما نسلك المسار الآمن وتشكل حكومة إصلاحية واما نسلك درب الجحيم، فليتحمل الجميع مسؤولياتهم!".
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