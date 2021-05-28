لبنان

أبي سمراء تغرق في الظلام.. لا كهرباء ولا "اشتراك"

Lebanon 24
28-05-2021 | 15:30
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تشهد العديد من الأحياء في منطقة أبي سمراء – طرابلس انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي الذي توفره "كهرباء لبنان" فضلاً عن غياب تام للتغذية التي تقدمها المولدات الخاصة. 
ويأتي ذلك في ظلّ أزمة شح المازوت التي تعيقُ عمل المولدات.
 
 
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لبنان

كهرباء

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