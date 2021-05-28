أبي سمراء تغرق في الظلام.. لا كهرباء ولا "اشتراك"

تشهد العديد من الأحياء في منطقة أبي سمراء – طرابلس انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي الذي توفره "كهرباء لبنان" فضلاً عن غياب تام للتغذية التي تقدمها المولدات الخاصة.

ويأتي ذلك في ظلّ أزمة شح المازوت التي تعيقُ عمل المولدات.