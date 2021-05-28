الجيش: خرق جوي للعدو فوق مناطق الجنوب مساء امس

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 27/5/2021 الساعة 11.05 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 16.00 من فوق البلدة المذكورة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".