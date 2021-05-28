لبنان

علي بزي: مساعي بري هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد

Lebanon 24
28-05-2021 | 15:53
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اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي، أنّه "لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفويضا من الجهات الداخلية معطوفا على مباركة خارجية للمساعدة في حسم الملف الحكومي".

وجاء حديث بزي خلال مقابلة اعلامية مع "راديو سوا" من واشنطن، أمل فيها في أن "يتجاوب المعنيون مع مساعي الرئيس بري لإنقاذ البلد، والالتفات الى الشعب الذي تحاصره الازمات الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية والصحية والتربوية".

وأكد بزي ان "تشكيل الحكومة لن يستغرق ساعات، اذا صدقت النيات وتنازل الجميع عن السقوف العالية لمصلحة تجنب الانهيار والارتطام الكبير، خصوصاً أن ما تم الاتفاق عليه هو حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا أثلاث معطلة فيها لأي جهة وعددها 24 وزيراً وبرنامجها اصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية تستعيد ثقة الداخل والخارج، وما تبقى من عقبات مصطنعة تتعلق ربما بحقيبتين في الامكان تذليلهما من خلال الحلول المتعددة التي في حوزة رئيس مجلس النواب".

وأضاف: "لقد تفنن الجميع في اضاعة الوقت وتكدست علينا الازمات من كل الاتجاهات، اليوم على الجميع تلقف مبادرة الرئيس بري والتي تشكل بتقديري الفرصة الأخيرة".
 
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