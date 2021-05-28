عبد الصمد في عيد تلفزيون لبنان الـ62: سنكمل المسيرة رغم العراقيل

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد عبر حسابها على" تويتر" قائلة: "62 سنة على تأسيس تلفزيون لبنان. طموحنا بحجم ما تستحقه هذه الشاشة ولكن استقالة الحكومة كنتيجة حتمية لانفجار 4 آب منعتنا من استكمال آخر مرحلة من عملية تعيين مجلس إدارة. شاشة صغيرة بحجم وطن تختصر مسيرة طويلة من التميّز والإبداع. سنكمل هذه المسيرة رغم العراقيل والصعوبات لإنقاذ ما أمكن".