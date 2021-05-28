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Lebanon 24
28-05-2021 | 17:01
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يمتنع مسؤول رسمي رفيع عن كشف أسباب تأخر عودته الی بيروت، لإغراق فريق ما بتفسيرات لا وجود لها في الواقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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