لبنان

شعرة معاوية

Lebanon 24
28-05-2021 | 17:05
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يحرص رئيس تيّار موالٍ على الإبقاء على شعرة معاوية في المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحكومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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