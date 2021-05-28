لبنان

الحذر يواكب التفاؤل بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
28-05-2021 | 17:12
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بدأت المبادرات تتحرّك، خصوصا مبادرة الرئيس نبيه بري، لكن التفاؤل ما زال محدودا، ليس على مستوى تشكيل الحكومة، وحسب، انما لما بعد تشكيلها، حيث ترى المصادر المتابعة لـ "الأنباء" الكويتية انها "لن تكون أفضل من حكومة تصريف أعمال، وإدارة أزمة، حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي لن تقدم جديدا، ما لم يسبقها تعديل لقانون الانتخابات الحالي، والذي كرس التباعد بين أبناء الطوائف، تحت شعار "صحة التمثيل".

واستدراكا لكل هذا، جاء طرح الرئيس المكلف المتضمن شرط حرية الحركة، ومنع العرقلة بعد التأليف.

ومن هنا تضيف المصادر، حرص الدول المهتمة بالشأن اللبناني، عربية وأجنبية، على حماية الجيش والقطاع المصرفي، ضمانا لحفظ هيكلية الدولة، أما باقي المؤسسات فيمكن اعادة تعويمها، بعد اصطلاح الأحوال، وقيام حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات، المطروحة كشرط دولي لتقديم المساعدات المالية، بدءا من إعادة هيكلة الدين العام.
المصدر: الانباء الكويتية
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