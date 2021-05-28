تشكيل الحكومة خارج روزنامة التوقّعات

كتبت "الأنباء" الكويتية: "تشكيل الحكومة حديث كل يوم في لبنان، وعلى الرغم من الدعوات الملحة لاجتياز هذه المحطة المفصلية، ومن فتح الطرق أمام المساعي والمبادرات، ما زال هذا الاستحقاق خارج روزنامة التوقعات، وربما يبقى هكذا، طالما الرئيس المكلف سعد الحريري بعيدا عن بيت الوسط، ولذلك معنى واحد وهو ان الطبخة الداخلية لم تنضج بعد، وتاليا لأن نار الطبّاخ الخارجي دون الحرارة المطلوبة.وعودة الحريري الى بيروت، قد تكون منتظرة بين ساعة وأخرى، إلا انها مرتبطة بمدى جهوزيته للقيام بالزيارة التاسعة عشرة الى القصر الجمهوري في بعبدا، مصحوبا بالتشكيلة الحكومية المحدثة، لكن لا شيء من هذا محسوم، من هنا التفاؤل الحذر من جانب رئيس التيار الحر جبران باسيل، الذي مازال يقاوم مساعي إبعاده عن مرمح السباق الرئاسي، بشتى الذرائع السياسية، او الدستورية، القابلة للجدل".