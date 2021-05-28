ظهور ممانع

لوحظ أن بعض مسؤولي الأحزاب وقيادات الصف الثاني في فريق الممانعة، عاودوا الظهور الإعلامي، متخذين مواقف صارمة على خلفية “انتصار” غزّة والتجديد للرئيس بشار الأسد