لبنان

ظهور ممانع

Lebanon 24
28-05-2021 | 21:28
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لوحظ أن بعض مسؤولي الأحزاب وقيادات الصف الثاني في فريق الممانعة، عاودوا الظهور الإعلامي، متخذين مواقف صارمة على خلفية “انتصار” غزّة والتجديد للرئيس بشار الأسد
المصدر: النهار
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غزة

بشار الأسد

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