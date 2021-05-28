لبنان

تنسيق جبلي

Lebanon 24
28-05-2021 | 21:31
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علم أن لقاءً تنسيقياً موسّعاً عقد في الجبل بين قيادتي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي، اتّسم بالإيجابية والودّ المتبادل، بمعزل عن التباينات السياسية التي ظهرت خلال حديث متلفز لرئيس التقدمي
المصدر: النهار
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القوات اللبنانية

الحزب التقدمي الاشتراكي

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