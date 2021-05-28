تنسيق جبلي

علم أن لقاءً تنسيقياً موسّعاً عقد في الجبل بين قيادتي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي، اتّسم بالإيجابية والودّ المتبادل، بمعزل عن التباينات السياسية التي ظهرت خلال حديث متلفز لرئيس التقدمي