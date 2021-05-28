لبنان

معتكف حاضر

Lebanon 24
28-05-2021 | 21:33
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لا يزال وزير مستقيل ومعتكف امام الاعلام ولا يحظى بأي تأييد رئاسي او حكومي يداوم يومياً في مكتبه مسقطاً عنه ذريعة السفر والاقامة في الخارج 
المصدر: النهار
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