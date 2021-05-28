لبنان

تكليف ومساعدات؟

Lebanon 24
28-05-2021 | 21:35
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اثار تكليف وزير الزراعة الطبيب البيطري محمود عبدالله رئاسة مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بدلاً من أكرم وهبه أسئلة عما اذا كان لذلك علاقة بمساعدات دولية متوقعة يرغب في ان تكون تحت السيطرة التامة لمستشاره نجوان الصغير.
المصدر: نداء الوطن
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