تكليف ومساعدات؟

اثار تكليف وزير الزراعة الطبيب البيطري محمود عبدالله رئاسة مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بدلاً من أكرم وهبه أسئلة عما اذا كان لذلك علاقة بمساعدات دولية متوقعة يرغب في ان تكون تحت السيطرة التامة لمستشاره نجوان الصغير.