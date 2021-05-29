على الرغم من مباشرة صرف مصرف لبنان للاعتمادات المخصصة لتجار المواشي لا يزال التجار يمتنعون عن بيع المواشي بالسعر المدعوم حيث يبلغ الربح المحقق خلافاً للقانون مبلغ 40 الف ليرة عن كل كيلوغرام.

