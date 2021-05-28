لبنان

اجتماع رئاسي متوقع في بعبدا بحضور باسيل؟!

Lebanon 24
28-05-2021 | 23:05
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كتبت "نداء الوطن": يعتبر مصدر متابع لأجواء المفاوضات الجارية على ضفة القصر الجمهوري أنّ الأمور وُضعت على السكة الصحيحة "وفي حال استمرت على مسارها الإيجابي فإنّ لقاءً مُهماً سيُعقد (بعد غد) الاثنين في قصر بعبدا وسيكون حاسماً في مصير تأليف الحكومة"، من دون أن يستبعد المصدر أن يكون الاجتماع على مستوى رئاسي "ومن قيادات الصف الأول" في إشارة إلى احتمال زيارة رئيس المجلس النيابي بعبدا وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية لبحث السبل الآيلة إلى إنجاح مقترحه الوزاري، مع ترجيح بعض المعلومات المتوافرة أن يعقد عون اللقاء مع بري بحضور رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حتى لو لم يتم تظهير ذلك في صورة اللقاء الرسمية.

المصدر: نداء الوطن
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