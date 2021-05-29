لبنان

"تشكيلتان" حكوميتان عونيّتان تستفزّان الحريري

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:08
A-
A+
Doc-P-827974-637578686984009346.jpg
Doc-P-827974-637578686984009346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "نداء الوطن": تتعامل مصادر مواكبة للملف الحكومي بـ"تفاؤل حذر" مع كل المعلومات والمعطيات المتداولة حول قرب التوصل إلى "توليفة حكومية" بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا سيما في ضوء "المؤشرات غير الإيجابية" التي اختزنتها خطوة إعداد عون "تشكيلتين وزاريتين وإرسالهما إلى بكركي لكي يختار الحريري واحدة منهما لتأليف حكومته"، الأمر الذي خلّف "نقزة" لدى الوسطاء، ربطاً بكون هذه "الخطوة استفزازية للرئيس المكلف، الذي يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحياته في تشكيل الحكومة وتحوير الدستور القائل بوضوح إنّ الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة ويُعدّ تشكيلتها بالتوافق مع رئيس الجمهورية، ولا ينصّ على أنهما يؤلفانها سوياً".

وإذ تترقب المصادر ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، باعتبارها ستكون كفيلة بكشف "الخبايا والنوايا"، تؤكد في الوقت عينه أن الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي "أكثر من جدية وكل الأطراف المعنية بالتأليف تعوّل عليها وتحاذر فشلها باعتبارها المحاولة الأخيرة للتأليف وأي إجهاض لها سيعني القفز بالبلاد إلى المجهول"، موضحةً أنّ "الاتصالات تتكثف على أكثر من خط والصورة ستتضح أكثر مع عودة الحريري إلى بيروت للاجتماع مع بري والاطلاع منه على حصيلة ما توصل إليه من خلال مشاوراته السياسية ليُبنى على الشيء مقتضاه ويحدد الرئيس المكلف خطوته التالية باتجاه قصر بعبدا".
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:24 | 2021-05-29
09:18 | 2021-05-29
09:16 | 2021-05-29
09:10 | 2021-05-29
08:55 | 2021-05-29
08:52 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website