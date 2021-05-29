لبنان

التيار لا يطالب بالفدرالية بل بـ"دولة واحدة"

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:28
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كتبت ريتا بولس شهوان في "نداء الوطن": التقت "نداء الوطن" عيّنةً من المحازبين في مكاتب "التيّار الوطنيّ الحرّ"، لاستصراحهم حول حقيقةٍ مفادها أنَّ التيّار يخسر خطابه الوطنيّ نتيجة عمل الماكينات الانتخابيّة بشدّ العصب المناطقيّ – الطّائفيّ، لم يتوانوا عن الدّفاع عن أنفسهم بأنَّ مفهوم "المواطنيَّة" يصلح فقط للجمعيّات قائلين: "الَّذي يريد أن يعزّز المواطنيَّة فليذهب الى الجمعيّات"!

هذا التَّناقض داخل التّيّار بين الثَّورة على الطّائف "لأسباب طائفيَّة" و"علمانيَّة الصَّوت الثّاني" يضعف من موقف الجبهة المعارضة بما يؤدّي إلى عدم الإنصات إلى صوتهم؛ فيتحوّلون بذلك إلى مجرّد أفراد في خلوة مع باسيل في ظلّ غياب كلّ حلفاء هذا الفرد الشّجاع الَّذي يتجرَّأ بالتَّعبير أمامه.

نائب رئيس "التيار الوطني الحرّ" لشؤون الشباب "منصور فاضل" يقيّم هذه المعلومات، فيرى أنَّ "التيار الوطني الحرّ" حزب سياسي موحّد على صعيد لبنان، وأنَّ تنوّع الآراء واختلافها داخله لا يمثّل القرار السياسي للحزب واضعاً هذا الكلام في سياق "النقاش الفكري"، آخذاً في الحسبان أهمية الخطاب المحلي الذي لا يغيّر في الموضوع السياسي الوطني، ومؤكّداً أنَّ الحرّ يسعى الى الدولة المدنية، ويؤمن بالتعددية، ومن ثَمَّ فهو لا يطالب بالفدرالية والتقسيم، بل يدعو الى دولة واحدة؛ إلّا أنَّ الاختلاف في العادات والتقاليد وبعض الثقافات يرتّب علينا السعي إلى الدولة المدنية، مرتكزين الى الدولة اللامركزيَّة مع قانون موحّد للأحوال الشخصية لتتعايش المكونات المجتمعية بعضها مع بعضٍ، ويحافظ لبنان على هُويَّته الثقافية وعلى الإختلاف فيه.
المصدر: ريتا بولس شهوان - نداء الوطن
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