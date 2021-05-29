لبنان

الحكومة رهنٌ بتبدل المعادلات الخارجية

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:34
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": تكاد تغيب الديبلوماسية الاميركية عن ملف تشكيل الحكومة لصعوبة الإلمام بتعقيدات الوضع في لبنان.هذا ما أسرّت به السفيرة دوروثي شيا خلال جولتها الاخيرة على المسؤولين. لو استمر عهد ترامب لكانت امكانية تصاعد وتيرة المواجهة متوافرة، حتى ان بعض السياسيين كان يتخوف من تفلت الوضع الأمني فضلاً عن تضييق الطوق الاقتصادي بحجة الحرب على "حزب الله"، غير أن الادارة الحالية ليست على عجلة من أمرها ولا يظهر انها في وارد اتخاذ منحى تصعيدي تجاه لبنان، بدليل انها ولغاية اليوم لم تعلن موقفاً سلبياً تجاه تشكيل الحكومة، بينما هي تسعى الى تسهيل عملية استئناف المفاوضات البحرية على الحدود مع اسرائيل. أقله هذا ما يلمسه احد السياسيين الداعمين لخيار المقاومة الذي يرى أن الاهتمام الاميركي كما الايراني ومثله السعودي والسوري، كله ينصب على الملفات الساخنة في وقت تتسارع الاحداث وتفتح على تحولات مهمة في المنطقة، وليس آخرها الانتخابات السورية التي منحت ولاية رئاسية خامسة للرئيس بشار الاسد بينما يتقدم الحوارالسوري- السعودي ايجابياً، بدليل زيارة وزير السياحة السوري المملكة السعودية للمشاركة في مؤتمر سياحي. لم تعد المناسبة هي المهمة هنا وانما حدث الزيارة بعينه بعد انقطاع عمره من عمر اندلاع الازمة السورية. والى فلسطين التي أسست بنتائج مواجهات غزة لحقبة جديدة من التعاطي في المنطقة وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية، وصولاً الى الاتفاق الايراني الاميركي على الملف النووي والذي صار بحكم المنجز تقريباً. فخلال اتصال المعايدة الذي تلقاه من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الطرفين الاميركي والايراني باتا يتعاطيان على اساس ان الاتفاق النووي بحكم المنجز، وان التوقيع عليه رهن إنجاز الانتخابات الرئاسية الايرانية. ذلك ان الادارة الاميركية انما تفضل التوقيع على الاتفاق بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية، حرصاً على ديمومة الاتفاق وتأكيداً على جدية تنفيذه. ومرحلة ما بعد الاتفاق لن تكون شبيهة بالتي سبقت حكماً.

غيّرت نتيجة المواجهة في غزة الوقائع وأرست معادلات جديدة لم تستطع واشنطن تجاوزها بل اضطرت الى التماهي معها بمرونة، بدليل زيارة وزير خارجيتها ومواقفه التي صبت في مصلحة الفلسطينيين. تمر المنطقة في منعطف كفيل ان يقلب الوقائع بأسرها بما فيها الوضع في لبنان باعتقاد محور المقاومة، الذي يظهر عليه الإرتياح إلى المستجدات. الجو الاميركي تبدل بينما الاوروبي لم يخرج من طور التهديدات التي لا تفي بالغرض ودوره يكاد ينعدم في الوقت الراهن.
المصدر: غادة حلاوي - نداء الوطن
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