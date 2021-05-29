لبنان

طريق وادي الجماجم الضيّق أفضل من التشويه

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:49
A-
A+
Doc-P-827984-637578677566935545.jpg
Doc-P-827984-637578677566935545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب حبيب معلوف في "الأخبار": آن الأوان لإعادة النظر في فكرة توسيع الطرق الجبلية التي يصرّ البعض على إدراجها في خانة "الخدمات" و"الإنجازات"، بدل تبني أفكار أكثر حداثة وجدوى كالتنمية المتكاملة والمستدامة. فتاريخياً، لم تجنِ المناطق من توسيع الطرق سوى زيادة التشويه والعمران وضرب معالم الطبيعة البكر والتنوّع فيها. وادي الجماجم، في المتن، آخر الأمثلة على التشويه المجاني ما لم يتم التراجع عن مشاريع شكلية كتوسيعه، نحو تنمية أشمل وأعمق.
 
بصرف النظر عن الحيثيات والأحداث التاريخية التي استدعت إلصاق الجماجم بأجمل الوديان في لبنان، فإن هذا الوادي الذي يفصل بين بلدتَي بتغرين وبسكنتا من الأودية البكر، نسبياً، والغنية بالتنوع البيولوجي الذي يفترض حمايته. فهذا الوادي الذي لا يزال قليل العمران، كان يفترض استمرار حمايته من العمران العشوائي، ومن مياه صرف القرى المجاورة، ومن إلقاء الردميات بعشوائية على جانبَي طريقه.
 
أما توسيع الطريق على طريقة "استثمر واضرب ضربتك وامشِ"، عبر تركيب كسارة بحص لتكسير الردميات الناجمة عن أعمال التوسيع وبيعها، أو بيع الصخور، فأمر غريب في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ولا تفسير له غير الاستثمار في القطاع أو في الانتخابات الآتية! فلو كان هذا المشروع يتعلق بالسلامة العامة، لكان المطلوب إنشاء "مونسات"، أو حواجز إسمنتية، تحمي من انزلاق السيارات إلى الوادي، وإبقاء الطريق كما هو، متوسط العرض، لدفع السيارات إلى إبطاء السير وتجنب الحوادث القاتلة في عمق الوادي. فمن شروط السلامة العامة في الأودية والمناطق الشديدة الانحدار التي تتضمن مخاطر الانزلاق، أن تبقى الطرقات شبه ضيقة للحؤول دون تهوّر السائقين. وإذا كان المطلوب تأمين السلامة العامة لأهالي المنطقة، فالأَوْلى معالجة مياه الصرف المتدفقة إلى الوادي، والتي تلوث المياه الجوفية ومياه الينابيع والأراضي الزراعية والحرجية.
 
المصدر: حبيب معلوف - الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:24 | 2021-05-29
09:18 | 2021-05-29
09:16 | 2021-05-29
09:10 | 2021-05-29
08:55 | 2021-05-29
08:52 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website