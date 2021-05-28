التأليف بين الإيجابية والإحراج المتبادل

كتبت " الانباء الالكترونية": تعميم أجواء إيجابية حكومياً ينتقل من لسان هذا المسؤول الى آخر، ومن تسريبة الى أخرى، لكن الثابت أن لا شي فعلياً يمكن اعتباره تحقق لأنه لا يمكن الركون إلى كل المساعي على جديتها قبل الوصول الى خواتيمها، والتجارب خير دليل.

حالياً الجميع يتطلع إلى حركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لبنان لإعداد تشكيلة حكومية وتسليمها لرئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المفترض أن يعود الحريري قريباً جداً بناء على اتصال أجراه بالرئيس فؤاد السنيورة وتواصل مستمر مع الرئيس بري، والبحث معهما في ما يمكن فعله لإعداد تشكيلة حكومية، والذهاب بها الى القصر الجمهوري.

مصادر سياسية قالت لجريدة "الأنباء" الالكترونية" إن "رئيس الجمهورية وفريقه أحرجا الرئيس المكلف، بربطهما الأمر بتقديم تشكيلة جديدة منه، وهو الذي بحال لم يحصل سيضع مسؤولية التعطيل على الحريري، وحينها لن يكون الرئيس نبيه بري قادراً على الإستمرار في دعمه. لكن بحال قام بهذه الخطوة ورفض عون التشكيلة فحينها سيصبح عون هو من يتحمل المسؤولية".

وأضافت المصادر: "أما بحال سلّم الحريري عون تشكيلة حكومية ووافق عليها فستتشكل الحكومة، وعندها يعني العمل في سبيل انجاز برنامج اقتصادي اجتماعي مالي واضح، لا بد بموجبه من اتخاذ قرارات صعبة ستقابل بسلبية شعبية، وسيكون ذلك مؤثراً على مسار الانتخابات النيابية".