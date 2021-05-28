أكبر كرة أرضية... صُنعت في لبنان

كتبت زينة عبود في "نداء الوطن": ليست المرة الأولى، التي يحتفي فيها لبنانيون، أفراداً أو مجموعات، بدخولهم "المظفّر" إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، سواء بأكبر جاط تبولة، أو بأكبر كوب ليموناضة أو أطول سندويش، لكن من النادر أن يدخل فردٌ إلى موسوعة غينيس ثلاث مرات، والثالثة لم تكن ثابتة وأخيرة لابنة بلدة مزيارة كارولين شبطيني.للمرة الرابعة تعتزم الفنانة الشابة كارولين شبطيني دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لتسجّل فتحاً جديداً يُضاف الى منجزاتها الثلاثة السابقة كأول امرأة عربية دخلت هذا المجال، وهي خصّت هذه المرة القطاع التمريضي في مبادرتها لتوجيه تحية شكر وتقدير الى كل ممرض وممرضة على جهودهم في الحرب ضد وباء كوفيد 19.بمبادرة فردية، تعمل شبطيني على تنفيذ أكبر كرة أرضية في العالم قطرها عشرة أمتار، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره والحديد ومحشوّة بعبوات بلاستيك فارغة تُقدّر بنحو سبعمئة الى مليون عبوة.على سطح الكرة الأرضية، خمسة "لوغويات" لقطاعات صحية هي الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، الهيئة الوطنية للإغاثة، شارة الممرضين، الدفاع المدني وكاريتاس لبنان. تحيط هذه الشعارات أعلامٌ لخمسين دولة وقفت الى جانب لبنان في محنته وساندته في مكافحة فيروس كورونا.هذه الشعارات والأعلام تصنعها شبطيني من مواد بلاستيكية صغيرة الحجم كسدادات العبوات وصحون البلاستيك التي تقوم ببرشها لتخطيط الرسم المطلوب.الرسالة صحية نعم ولكنها أيضاً بيئية تنبّه الى مدى اختناق الأرض من النفايات والسموم.