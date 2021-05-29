لبنان

الجيش منع الفتنة وهذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-05-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-828001-637578718105705598.jpg
Doc-P-828001-637578718105705598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نجح الجيش مجددا في ضبط الوضع بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة في طرابلس بعد التوتر الشديد الذي ساد في اعقاب المعلومات عن "تحضيرات ناشطة في جبل محسن للاحتفال بفوز الرئيس السوري بشار الاسد في الانتخابات وتسيير مواكب سيارة في مختلف مناطق طرابلس".

 

وقد وضع الجيش خطة امنية محكمة لمنع التوتر قضت بتسيير دوريات واقامة حواجز وانتشار أمني وإغلاق الطرقات المتداخلة كافة بين جبل محسن وباب التبانة ، وابلغ المعنيين بوجوب ضبط المناصرين  تحت طائلة الحزم الشديد".

 

وفي المعلومات "ان الجيش منع اطلق المفرقعات في المنطقة بعدما تردد ان  احد رجال الاعمال من ابناء المنطقة تبرع بمبلغ مالي كبير لشراء المفرقعات والاسهم النارية ".

 

كما تفيد المعلومات "ان  نصائح حازمة وجهت للمعنيين بعدم نقل كلمة وجهها الامين  العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، الموجود في سوريا، عبر  مكبرات الصوت في المنطقة، والاكتفاء بتعميمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد طلب  فيها عيد  من  أهالي طرابلس" أن ينظروا إلى التقارب العربي - العربي الذي سينعكس إيجاباً على لبنان عموماً وعلى مناطقنا خصوصاً"، مؤكداً أنه "لن نُرجع عقارب الساعة إلى الوراء، وستكون طرابلس منارة للعيش المشترك في لبنان".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:24 | 2021-05-29
09:18 | 2021-05-29
09:16 | 2021-05-29
09:10 | 2021-05-29
08:55 | 2021-05-29
08:52 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website