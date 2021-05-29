دوريات للجيش في القبة - طرابلس لحفظ الأمن

واصل الجيش طوال الليل تسيير دورياته في منطقة القبة - طرابلس وذلك لحفظ الأمن والاستقرار بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

ويسجّل انتشار للجيش في معظم المناطق في طرابلس.