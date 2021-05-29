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لبنان
دوريات للجيش في القبة - طرابلس لحفظ الأمن
Lebanon 24
29-05-2021
|
02:06
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واصل الجيش طوال الليل تسيير دورياته في منطقة القبة - طرابلس وذلك لحفظ الأمن والاستقرار بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
ويسجّل انتشار للجيش في معظم المناطق في طرابلس.
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